غادة عبد الرازق تشعل مواقع التواصل في أحدث ظهور لها - صورة

الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق صورة لها تظهر فيها بدون مكياج بعد إنتهائها من القيام بأعمالها المنزلية، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان



وعلقت عبد الرازق قائلة :"بقالي كتير مانزلتش صورة يلا واحدة جديدة من المنزل بعد القيام بالأعمال المنزلية طبيخ وغسيل وخلافه".



وانهالت التعليقات من متابعي عبد الرازق معها، بعدما ظهرت مرهقة من الأعمال المنزلية، إذ قالت إحداهن :" يعطيكِ العافية، أجمل ست بيت"، "وعلقت أخرى :" ومالها الطبيعه أحلى طبعا".



الجدير بالذكر، أن آخر أعمال عبد الرزاق كان مسلسل (لحم غزال) وشاركها فى البطولة شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.





المصدر - الفن