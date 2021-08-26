الخميس 26-08-2021
الوكيل الاخباري

سوق العملات المشفرة يقفز 300 مليار دولار في أسبوع

66 مليار دولار زيادة في الدخل النفطي للسعودية العام الجاري

الأردن الثالث عربياً من حيث مخاطر السفر

الاحتلال يعتقل فلسطينيا من بلدة اليامون غرب جنين

الصحة توضح بشأن لقاح سينوفارم للراغبين بالسفر إلى السعودية

انتحار عشريني في عين الباشا

الجمارك تضبط خط انتاج سجائر مخالف للقانون

سلاح الجو: انتهاء التسجيل بتجنيد مرشحي الطيران 28 آب

4 مليون حركة إلكترونية على خدمات حكومية رقمية خلال 3 شهور

مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى

عاجل

الصحة توضح بشأن لقاح سينوفارم للراغبين بالسفر إلى السعودية

الخميس، 26-08-2021 10:41 ص

غادة عبد الرازق تشعل مواقع التواصل في أحدث ظهور لها - صورة

غادة-عبد-الرزاق


الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق صورة لها تظهر فيها بدون مكياج بعد إنتهائها من القيام بأعمالها المنزلية، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان


وعلقت عبد الرازق قائلة :"بقالي كتير مانزلتش صورة يلا واحدة جديدة من المنزل بعد القيام بالأعمال المنزلية طبيخ وغسيل وخلافه".


وانهالت التعليقات من متابعي عبد الرازق معها، بعدما ظهرت مرهقة من الأعمال المنزلية، إذ قالت إحداهن :" يعطيكِ العافية، أجمل ست بيت"، "وعلقت أخرى :" ومالها الطبيعه أحلى طبعا".


الجدير بالذكر، أن آخر أعمال عبد الرزاق كان مسلسل (لحم غزال) وشاركها فى البطولة شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

 


 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021_6_4_22_1_51_519

إيمي سمير غانم تتعذب وهذا ما قالته - صور

57052682-42338554

نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالتها وتبدو أصغر سنا - فيديو

112121

الجمهور يتهم محمد رمضان بإستفزاز عمرو دياب بهذا التصرف - فيديو

1-1459506

وفاة الموسيقار العراقي فتح الله أحمد بفيروس كورونا

8996791_1627022785

فوز الفهد تخفي آثار الوزن الزائد بعد الولادة بملابس فضفاضة

80xdfg

أصالة تدعم مؤسسة مجدي يعقوب لإنقاذ قلوب طيّبة لم تحتمل قسوة الحياة

أخبار متعلقة
غاغا

صورة لماريتا الحلاني تلفت أنظار متابعيها - صورة

314540_0

ريهام سعيد تبهر متابعيها في أخر ظهور لها - صورة

2021-07-19_09-25-27_815982-730x438

حلا شيحة تنشر صورة لوالدتها وتوجه رسالة لها - صور

16288589767855023

أول صورة لنيللي كريم وزوجها هشام عاشور في شهر العسل - صورة

ac43c0149af289426a5f40bd01bbe5ce

بريانكا شوبرا بصورة عفوية مع ممثلتين شهيرتين - صورة

5463456546-f2-768x435

ديما بياعة تثير ضجة في أحدث ظهور لها مع زوجها - صورة