غادة عبد الرازق تصدم محبيها بتصرفها - صورة

الوكيل الإخباري - اثارت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق صدمة وحيرة متابعيها على تطبيق "إنستغرام"، بسبب حذفها جميع صورها عن حسابها الرسمي فيه، من دون أن تفصح عن الأسباب.

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وكانت مصادر مقرّبة من عبد الرازق ذكرت أنها لم تتعاقد حتى الساعة على مسلسل جديد تقدمه في الموسم الرمضاني المقبل، بعد أن قدمّت في الموسم الماضي بطولة مسلسل "لحم غزال" من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة، وتمثيل الفنانين شريف سلامة، وعمرو عبد الجليل، وخالد كمال، وأحمد خليل، والفنانة مي سليم، والفنانة وفاء عامر، وآخرين.





ولعبت في المسلسل دور سيدة تدعى "غزال"، وتبحث عن نجلها الذي اختفى أو هرب من دون تحديد سبب اختفائه، وتلجأ للتخفّي بشخصية سيدة فقيرة، تعمل في بيع اللحوم في إحدى الأسواق الخاصة.













المصدر - لها

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