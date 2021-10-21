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الخميس، 21-10-2021 04:37 م

غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بخطوة بعيدة عن التمثيل

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الوكيل الإخباري - قبل فترة بدأت غادة عبد الرازق العودة إلى السوشيال ميديا مجدداً بعد فترة غياب طويلة لتعود للجمهور بطريقة خاصة .

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مشروع مفاجئ
رغم أنها كانت تخطّط لإطلاق خط أزياء خاصّ بها وبابنتها الوحيدة روتانا؛ وهو المشروع الذي أجّلته أكثر من مرة لانشغالها بأعمالها الفنية، قرّرت غادة عبد الرازق أن تدخل عالم البيزنس بمشروع جديد تماماً، حيث اتفقت مع أحد أشهر الفنانين التشكليين على أن تشاركه في إطلاق خط إنتاج مجموعة من قطع الأثاث المميزة التي ستحمل لوحات فنية خاصة وتطلق عليها اسمها.


خجل روتانا
وهو ما جعل غادة تحذف كافة صورها من صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الإنستغرام وتنشر صوراً خاصة من جلسة التصوير الجديدة التي أجرتها في الفترة الأخيرة برفقة روتانا ودعت مجموعة من الصحفيين والمصورين لنقل كواليسها التي شهدت العديد من المواقف خاصة لخجل ابنتها روتانا من الكاميرات.


على خط آخر، تستعد غادة للعودة مجدداً للوقوف على خشبة المسرح من خلال عرض مسرحي ضخم يجري حالياً وضع التحضيرات الأولى له لبدء البروفات خلال الفترة القادمة.


والجدير بالذكر أن غادة تنتظر عرض أحدث مشاريعها السينمائية حفلة 9 الذي تجسّد من خلاله شخصية امرأة تدعى "روز" كانت تعمل "باليرينا" تعاني من عدم الإنجاب وكان من المقرر طرحه خلال الموسم الماضي ولكن تأجل عرضه حتى إشعار آخر.

 

المصدر - نواعم 

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