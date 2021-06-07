غدارة يا دنيا لميريام فارس تتخطى حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة

الوكيل الإخباري - حققت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بفيديو كليب لأغنيتها الجديدة "غدارة يا دنيا"، الذي طرحته قبل يومين عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، بعد 4 سنوات من الغياب، عدد مشاهدات قياسياً، إذ تخطت الـ4 ملايين.

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وسجلت ميريام الأغنية وهي حامل في طفلها الثاني، وصورتها في منزلها، لأنها التزمت طوال الفترة الماضية بالعزل المنزلي، نتيجة تفشي فيروس كورونا.



الأغنية من كلمات رولا فارس، ألحان وليد المسيح، توزيع إدريس روشيش والكليب إخراج شريف ترحيني.



ويقول مطلعها: "غدارة انت يا دنيا و أحلى ما فيك ما يهمنيش، غدارة انت يا دنيا ولو مهما قسيتي بيك هعيش، حبه ده كان خيال خد مني نفسي وراحة البال..".

المصدر - الفن