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الإثنين، 23-11-2020 01:00 م

غسان مسعود ينضم الى يوسف الخال وباسل خياط في ظل

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الوكيل الإخباري _  كشف الفنان السوري غسان مسعود عن انضمامه لبطولة مسلسل "ظلّ"، مع الفنان السوري باسل خياط والفنان اللبناني يوسف الخال، لينطلق تصويره قريباً بين بيروت وأبو ظبي، تحت إدارة المخرج التونسي محمد خياري.

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والذي من المقرر عرضه في رمضان 2021، وقد تم الإتفاق مؤخراً مع يوسف الخال على إنضمامه لبطولة العمل.

 

المصدر : الفن 

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