غلبان لأصالة تحقق مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة

الوكيل الإخباري - طرحت الفنانة السورية أصالة أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "غلبان" يوم الخميس عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.



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يوم الجمعة وبعد اقل من 24 ساعة على طرحها حققت الاغنية اكثر من مليون مشاهدة، حسب ما اعلن شقيقها أنس نصري على وسائل التواصل الاجتماعي.



وكانت شاركت أصالة مقطع فيديو قصير من الأغنية عبر حسابها الخاص أعلنت من خلاله طرحها وقالت: "بإمكانكم الآن الاستماع إلى جديد أصالة الفن العربي بأغنية غلبان".



الاغنية من كلمات: منه القيعي، لحن: إيهاب عبد الواحد، توزيع: أحمد طارق يحيى.

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