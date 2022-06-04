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السبت، 04-06-2022 04:48 م

غوغل يحتفل بذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز -صورة

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الوكيل الإخباري-صادف اليوم السبت 4 حزيران 2022، ذكرى ميلاد الممثل المصري الراحل محمود عبد العزيز، الذي ولد يوم 4 حزيران 1946، وتوفي عام 2016.

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وفي هذه المناسبة أحيا غوغل ذكرى ميلاد الراحل محتفلا بهذا اليوم من خلال نشر صورة لمحمود عبد العزيز عبر صفحتهم الرئيسية مخصصا أداة للبحث عن صور وحياة الممثل الراحل.


شارك محمود عبد العزيز في عدد كبير من الأفلام ومن أهمها "طائر الليل الحزين"، "شفيقة ومتولي"، "بناتنا في الخارج"، "العذراء والشعر الأبيض".


كما شارك في عدة بطولات درامية منها "رأفت الهجان" بأجزائه الثلاثة، "محمود المصري"، "باب الخلق"، "جبل الحلال"، ومسلسل "راس الغول".



 

 

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