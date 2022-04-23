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السبت، 23-04-2022 08:48 ص

غوغل يحتفل برائدة الفن العراقي المعاصر.. نزيهة سالم

غوغل


الوكيل الإخباري - احتفل عملاق محركات البحث في الإنترنت "غوغل"، السبت، بذكرى الفنانة التشكيلية العراقية الراحلة نزيهة سالم.

وزيّن رسم يجسّد نزيهة سالم واجهة "غوغل"، في إشارة إلى الأثر الذي تركته الفنانة العراقية الراحلة في مجال الرسم.

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وكتب "غوغل" في صفحة تعريفية أن نزيهة كانت رسامة وأستاذة جامعية، وواحدة من أكثر الفنانين تأثيرا في المشهد الفني العراقي المعاصر.


وركزت نزيهة في أعمالها الفنية على النساء العراقيات في الأرياف وحياة الفلاحين، وذلك باستخدام الألوان الزاهية.


وولدت نزيهة في عام 1927 في مدينة إسطنبول التركية، وكان والدها ضابطا في الجيش العثماني، ورغم عمله العسكري فقد كان أيضا رساما، وشجعها على دخول هذا المجال، وكان معلمها الأول في هذا المجال.


وبعدما تخرجت من معهد الفنون الجميلة في بغداد بدرجة بامتياز، أكملت نزيهة دراستها في فرنسا، حيث تخصصت في دراسة الجداريات، وكانت من أولى النساء العراقيات اللائي حصلن على منحة دراسية في الخارج.


وقضت عدة سنوات في خارج العراق بعدما نالت الشهادة العليا، حيث انغمست في الفنون والثقافة ثم عادت إلى العراق حيث ساهمت في تأسيس جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين، وعملت أستاذة جامعية.


وأسست مؤسسة "الرواد" التي تجمع الفنانين العراقيين الذين يمزجون بين تقنيات الفن الأوروبي والجماليات العراقية.


ولم تكن نزيهة هي الفنانة الوحيدة بين أبناء هذه العائلة، فقد كان لها أخوة فنانون مثل جواد، الذي صمم نصب الحرية الشهير وسط بغداد، ويعد من أبرز النحاتين في تاريخ البلاد الحديث.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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