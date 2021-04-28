الأربعاء 28-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

جدولة إعطاء المطعوم للكوادر الصحية التي لم تتلق اللقاح

التربية تنشر رابط الحصول على أرقام الجلوس لطلبة التوجيهي

خلية الأزمة تنشر إجراءات تحفيزية لمتلقي اللقاح - وثائق

وفيات كورونا في المملكة تفوق وفيات السرطان

السفير الأردني في سلطنة عمان يؤكد على العلاقات المتميزة بين البلدين

14 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

المستشفيات الخاصة تبدأ بإعطاء لقاح كورونا خلال أيام

المملكة تشهد ارتفاعا على الحرارة ليومين متتاليين

كوريا الشمالية تستأنف الحضور في المدارس جزئيا

أسعار الذهب الأربعاء 28/4/2021

عاجل

جدولة إعطاء المطعوم للكوادر الصحية التي لم تتلق اللقاح

الأربعاء، 28-04-2021 12:17 م

'غوغل' يحتفل بميلاد نور الشريف

نور الشريف


الوكيل الإخباري - احتفل عملاق محركات البحث في الإنترنت "غوغل"، الأربعاء، بالذكرى الـ75 لميلاد الممثل الراحل نور الشريف، أحد أيقونات الفن في مصر.

اضافة اعلان

ونشر "غوغل" على صفحته الرئيسية 3 صور لشخصيات جسدها الراحل في مسيرته الفنية، التي امتدت لنحو 40 عاما.


نور الشريف الذي ولد في 28 أبريل 1946، واسمه الحقيقي محمد جابر، بدأ حياته كلاعب كرة قدم في نادي الزمالك قبل أن يتحول إلى مجال التمثيل.


وجاءته فرصته الأولى في عالم السينما حين لفت انتباه المخرج الشهير حسن الإمام، فأسند إليه دورا في فيلم "قصر الشوق" عام 1966.


وبدأ الشريف يفرض نجوميته بدءا من منتصف السبعينيات بأدواره في أفلام مثل "الكرنك" و"أبناء الصمت" وغيرهما.


وكان الشريف ينتمي إلى جيل مميز من الممثلين الذي وصف بـ"جيل الواقعية الجديدة"، وضم بالإضافة إليه أحمد زكي وآخرين، وامتاز بقدرته على تجسيد الأدوار المعقدة والمتنوعة.


وعرف الشريف باهتمامه بالقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وجسد دور الفنان الفلسطيني ناجي العلي في فيلم حمل نفس الاسم، كما جسد دور الكاتب توفيق الحكيم في فيلم "عصفور من الشرق".


وعلى الشاشة الصغيرة قدم الشريف مجموعة متنوعة من الأعمال، فقدم الدراما التاريخية في "عمر بن عبد العزيز" و"هارون الرشيد"، وقدم القصص الاجتماعية في كل من "لن أعيش في جلباب أبي"، و"عائلة الحاج متولي"، كما قدم ثلاثية "الدالي".


وكانت آخر أعمال الشريف الفنية الفيلم السينمائي "بتوقيت القاهرة"، الذي نال جائزة مهرجان وهران السينمائي في الجزائر عام 2015.


وتوفي نور الشريف في 11 أغسطس عام 2015.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

إقرأ ايضا
BeFunky-collage45345345344-2-1110x564-1

الموت يفجع الممثلة الكويتية حياة الفهد

Acad27578-1

بالأرقام.. مسلسل 'ملوك الجدعنة' يحتل المراتب الأولى في أكثر من 25 دولة عربية وأجنبية

13666b2d-a25e-43e6-b6e4-806a6d74fe5b

خروج دنيا سمير غانم من سباق الدراما الرمضاني بسبب إصابتها بكورونا

unnamed

التعليق الأول للفنانة روجينا بعد إصابتها في وجهها أثناء التصوير!.. صورة

Doc-P-380525-637551569282145951

الموت يفجع الفنانة المصرية ياسمين صبري

5202023122013541463001

صورة تكشف إصابة الفنانة روجينا المروعة أثناء تصوير مسلسلها.. شاهد

أخبار متعلقة
maxresdefault (50)

محامي الطيار يكشف عن مفاجآت جديدة بوصية موكله الراحل : محمد رمضان هو السبب !

مص

وفاة مخرج مصري مشهور بفيروس كورونا -صورة

11-121

عمرو أديب يقاضي محمد رمضان لهذا السبب ! (فيديو)