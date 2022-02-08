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الثلاثاء، 08-02-2022 01:49 م

غياب نجوم الفن عن جنازة المخرج أحمد يحيى - صور

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الوكيل الإخباري - شيع جثمان المخرج الكبير أحمد يحيى، الذي رحل عن عالمنا أمس (الاثنين) عن عمر ناهز الـ 78 عامًا، إلى مثواه الأخير ودفن في مقابر الأسرة بمنطقة الإمام الشافعي بالقاهرة، حيث أقيمت صلاة الجنازة عليه بمسجد السيدة نفيسة بوسط القاهرة، في غياب تام للنجوم الفن وصناع السينما والتلفزيون .

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ومن المقرر أن تقيم نقابة المهن السينمائية، برئاسة المخرج مسعد فودة، عزاء الراحل، يوم الجمعة المقبلة بمسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، وذلك عقب صلاه المغرب.

ونعى عدد من الفنانين المخرج الراحل أحمد يحيى، مثل الفنانة إلهام شاهين، الفنان سامح الصريطي، نبيلة عبيد، وآخرين.

 


 




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