السبت 18-09-2021
الوكيل الاخباري

انطلاق الحملة الوطنية الشاملة للنظافة في المملكة

لأول مرة منذ أغسطس.. الإصابات اليومية بكورونا في روسيا فوق الـ20 ألفا

وزارة المياه: الوضع المائي مستقر رغم التحديات

استياء شعبي من عدم التزام وسائل النقل بالأجور المقررة

وفيات السبت 18/9/2021

دودين : الملك مفوض بحمل صوت العرب والفلسطينيين للعالم

دراسة جديدة تكشف فائدة صحية غير متوقعة للصيام المتقطع

الحكومة تعلن عن جائزة بقيمة 3 ملايين دينار

مراكز تطعيم لقاح كورونا اليوم السبت - أسماء

دودين : أنا مسؤول عن سكرتيرة و3 موظفين

السبت، 18-09-2021 10:33 ص

فائق حسن يتغزل في اصالة بعد إعلان زواجهما - صورة

image


الوكيل الإخباري - بأول تعليق له بعد زواجه من الفنانة السورية أصالة، غازل الشاعر العراقي فائق حسن، زوجته بأبيات من الشعر في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان

 

ونشر صورة له ظهر فيها برفقة أصالة وهو يقود سيارته، وكتب: "مهما بالغت لن أصلك، كيف لي أن أصف الغير ممكن بما هو ممكن؟ أيتها المراة القلب والقلب الامرأة أعشقك حد الا عودة انتي عنواني وكل ما كان وما سوف يكون".

 

أن أصالة قررت إقامة الاحتفالية الخاصة بزواجها من حسن في القاهرة في مصر وسط اصدقائها المقربين وعائلتها.


واعلنت اصالة عن زوجها من فائق حسن رسمياً من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام وانهالت عليها التعليقات من نجوم الفن الذين باركوا لها زواجها من بينهم سميرة سعيد ، هند صبري ، كندة علوش.

 


 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7337326-1215886170

هذا ما كشفته مرام علي بعد انسحابها من عروس بيروت 3 - فيديو

1625465_0

الموت يفجع الفنانة المعتزلة جيهان نصر

20030892671631262847

شريف إدريس يكشف تطورات إصابته وأسرته بـ فيروس كورونا

BeFunky-collage-2021-09-17T213950.685

شاهد ...رحمة رياض تفقد وعيها في حفل الموريكس دور

14626540651631896154

أحمد فهمي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لشقيقه كريم

imgid214292

وائل رمضان ينعى والد زوجته سلاف فواخرجي بكلمات مؤثرة

أخبار متعلقة
resize

أول تعليق من طليقة فائق حسن بعد زواجه من أصالة

bbbbb_0

أصالة تعلن زواجها من فائق حسن وتنشر أول صورة رسمية

1621000_0

ما حقيقة زواج أصالة نصري من مدير اعمال ماجد المهندس ؟

Tyvv2

أصالة تحرج فناناً أمام الكاميرا - فيديو