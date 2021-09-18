فائق حسن يتغزل في اصالة بعد إعلان زواجهما - صورة

الوكيل الإخباري - بأول تعليق له بعد زواجه من الفنانة السورية أصالة، غازل الشاعر العراقي فائق حسن، زوجته بأبيات من الشعر في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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ونشر صورة له ظهر فيها برفقة أصالة وهو يقود سيارته، وكتب: "مهما بالغت لن أصلك، كيف لي أن أصف الغير ممكن بما هو ممكن؟ أيتها المراة القلب والقلب الامرأة أعشقك حد الا عودة انتي عنواني وكل ما كان وما سوف يكون".

أن أصالة قررت إقامة الاحتفالية الخاصة بزواجها من حسن في القاهرة في مصر وسط اصدقائها المقربين وعائلتها.



واعلنت اصالة عن زوجها من فائق حسن رسمياً من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام وانهالت عليها التعليقات من نجوم الفن الذين باركوا لها زواجها من بينهم سميرة سعيد ، هند صبري ، كندة علوش.





المصدر - الفن