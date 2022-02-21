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الإثنين، 21-02-2022 02:38 م

فارس كرم يعود بأغنية تعدد الزوجات

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الوكيل الإخباري - تناولت نواعم نهاية السنة الماضية مسألة إصدار الفنان فارس كرم جديده النهائي في منتصف شباط/فبراير الحالي، وفعلاً صور كرم أولى أغنيات ألبومه الجديد مع المخرج جو بوعيد عنوانها "ع موعدنا ولا شو"، كلمات حياة إسبر وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي لعمر صباغ.

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يستعيد فارس كرم نجاحه بجديد يبدو أنه سيصدره على دفعات هذه المرة، ويطرح مسألة شديدة التعقيد من خلال أغنية تطرح "تعدد الزوجات"، ما سيثير جدلاً واسعاً في لهذه الفكرة أو المقولة التي تنقسم حولها الآراء.

 

نواعم 

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