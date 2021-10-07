الخميس 07-10-2021
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الخميس، 07-10-2021 02:45 م

فاطمة الصفي تدعم علي كاكولي بعد سجنه - فيديو

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الوكيل الإخباري - وجه كل من الممثلة الكويتية فاطمة الصفي والممثل اللبناني وائل منصور رسالة تضامن لزميلهما في مسلسل "دفعة بيروت" الممثل الكويتي علي كاكولي بعد ان تم القبض عليه بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات.

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وظهرت فاطمة الصفي مع وائل منصور بفيديو وهما يرقصان على أنغام أغنية "النفخة الكدابة" من غناء الكاكولي، وعلقا باللغة الإنكليزية: "نحبك".

 

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد حكمت في آخر أيلول الماضي، بحبس كاكولي مدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 16 ألف دولار أميركي بعد إدانته بالتهمة الموجهة إليه.


 

المصدر - الفن 

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