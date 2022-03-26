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السبت، 26-03-2022 04:16 م

فاندام سيزور مصر قريبا لهذا السبب

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الوكيل الإخباري - يستعد الفنان العالمي فاندام لزيارة مصر خلال الأيام القادمة؛ من أجل تصوير أجزاء من فيلمه الجديد.

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ومن المقرر أن تبدأ الزيارة في 27 مارس وتستمر ثلاثة أيام؛ من أجل معاينة الأماكن التي سيصور فيها بعض مشاهد فيلم الخيال العلمي الضخم، ونشر السلام في العالم.


وكان الفنان العالمي قد اختار مصر من بين دول عربية وغربية عدة زارها؛ بسبب إعجابه الشديد بالحضارة الفرعونية، بالإضافة إلى غناها بالأماكن الأثرية التي تتلاءم طبيعتها مع طبيعة الفيلم المقرر تصويره.


وسيَدور الفيلم الجديد حول شخصية مقتبسة من أفلامه تتعرض لحادث سير يُفقده ذاكرته، قبل أن يواجه أثناء رحلته لاستعادة الذاكرة، أعداءه في الأفلام التي قدمها.


أعادت زيارة فاندام للأذهان التحدي الذي أطلقه الفنان محمد هنيدي الذي طلب مواجهة فاندام، قبل أن يرد الفنان العالمي عليه بقبول التحدي، ليقوم بعدها هنيدي بتحديد زمان المواجهة، مؤكدًا عدم حضوره إليها.

 

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