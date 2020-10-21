فاندام يتدخل لإنقاذ حياة كلب من الموت.. فيديو

الوكيل الاخباري - أنقذ الممثل الشهير جان كلود فاندام، كلبا من فصيلة "تشيواوا" من الموت بعد القيام بحمله لإنقاذه.

اضافة اعلان



وتعود أحداث الواقعة إلى انتقال الجرو الصغير إلى عائلة جديدة من بلغاريا إلى النرويج، حيث اكتشف دخول الكلب بوثائق مزورة.



وحاولت النرويج إعادة الكلب الصغير إلى بلغاريا في الوقت الذي رفضت فيه استقباله، لتصدر السلطات في النرويج أمرا بقتل الكلب في 20 أكتوبر/تشرين الأول.

إلا أن الممثل الشهير فاندام تدخل في الأمر، من خلال نشر مقطع فيديو طلب فيه مساعدة الجرو الصغير من الموت، حيث وجه الممثل فاندام حديثه للسلطات، قائلا: "أطلب من فضلكم، بمناسبة عيد ميلادي، أن تغيروا رأيكم، نعم لقد أخطأوا في الأوراق... لكن هذا لا ينبغي أن يقتل جرو الشيواوا الصغير".



وفي النهاية، وافقت السلطات البلغارية على إعادة الكلب، على أن يخضع للفحص الطبي المطلوب، وبعد ذلك سيكون من الممكن إرساله إلى المالكين الجدد.





سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





