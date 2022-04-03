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الأحد، 03-04-2022 11:05 ص

فاندام يتصدر الترند بسبب رامز جلال

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الوكيل الإخباري - تصدر اسم النجم العالمي فاندام مؤشرات البحث، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمحرك الرئيسي "غوغل"، وذلك بسبب الفنان المصري رامز جلال.

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وكان قد كشف جلال عن البرومو الرسمي لبرنامجه الجديد، الذي جاء باسم "رامز موفي ستار"، والذي سيعرض في رمضان.


وفاجأ رامز جلال الجمهور بمقلب لم يخطر على البال، حيث استعرض ضيوفه النجوم، والفزع الكبير، وكانت المفاجأة الكبرى، هو تعاون رامز جلال في مقلبه الجديد مع النجم العالمي فاندام.

 

ويتحدث رامز في الإعلان، الذي يستعرض فيه رعب ضحاياه الجدد، عن تعريف الخوف والفزع مع الإحساس بالاقتراب من النهاية، حينما توشك عربة مدرعة على السقوط بهم من أعلى جرف باتجاه بركة مائية، يظهر فيها تمساح.

 

زهرة الخليج 

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