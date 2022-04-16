فان دام يحذف جميع صوره مع رامز جلال من فيسبوك

الوكيل الإخباري - أثار النجم العالمي فان دام جدلاً واسعاً بحذف جميع صوره التي تجمعه بالنجم المصري رامز جلال من حسابه الشخصي "فيسبوك".



ولم يعلن فان دام عن السبب الذي دعاه إلى هذا التصرف، الأمر الذي فتح باباً أمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتأويلات.

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واعتقد فريق من المتابعين أن ثمة خلافً وقع بين فان دام ورامز جلال، أو أن البرنامج لم يحقق النجاح المتوقع بالنسبة إلى فان دام.



يُذكر أن العديد من الفنانين والمشاهير وقعوا هذا العام في فخ رامز جلال، ومن بينهم حمو بيكا، وهنا الزاهد، وياسمين صبري، وصابرين، إلى جانب لاعب الكرة المصري عمرو السولية.

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