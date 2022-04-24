الأحد 24-04-2022
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الأحد، 24-04-2022 03:04 م

فان دام يعلق على مشاركته في برنامج رامز موفي ستار - صورة

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الوكيل الإخباري - أعرب النجم العالمي جان كلود فان دام عن سعادته بمعرفة ان برنامج رامز موفي ستار الذي يشارك فيه هذا الموسم قد حقق 730 مليون مشاهدة في اول ثمانية ايام من عرضه.

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عبر النجم عبر نشره صورة له مع رامز جلال على وسائل التواصل الاجتماعي.


فكرة برنامج المقالب هذا العام تدور حول استضافة مجموعة من المشاهير الذين يتم استدراجهم عبر القول لهم انهم سيصورون مشهد سينمائي مع النجم فان دام، ليقعوا بعدها ضحايا لمغامرات مخيفة حيث يواجهون تمساحاً وثعابين في يد رامز جلال وغيرها من الامور التي تصيب بالهلع.

 


 

 

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