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الخميس، 04-02-2021 11:03 ص

فتاة صينية تثير ضجة بعد تقليد عادل إمام بـ شاهد ما شفش حاجة

عادل-إمام


الوكيل الإخباري _ أثارت فتاة صينية جدلا كبيرا بمقطع فيديو قلدت من خلاله جزء من المسرحية الشهيرة "شاهد ما شفش حاجة" لـ الفنان المصري عادل إمام.

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حيث ظهرت الفتاة في لقطات مشابهة جدا للقطات نفذها إمام في مسرحيته، واستخدمت "آسيا" المكياج والملابس لتقليد الشخصية الشهيرة في المسرحية والمعروفة باسم "سرحان عبد الناصر البصير"، والذي يقول كلمته المعروفة في المسرحية: "اتكل على الله واشتغل رقاصة".

وقالت الفتاة الصينية أنه يشرفها تقليد قطعة كلاسيكية من مسرحية لفنان قدير لربما يحفظها البعض منكم عن ظهر قلب.


وأضافت آسيا: "تعرفت على هذا الفنان الرائع (عادل إمام) لأول مرة من أحد أصدقائي ورأيت أنه لا يتوقف عن الضحك عند مشاهدة مقاطع عادل إمام، ولكن أنا لا أفهم اللهجة المصرية"، حيث قام أحد أصدقائها بتوضيح معاني الكلمات العامية التي يقولها الإمام في المشهد.

 

 


المصدر : سبوتنيك 



 




 

 


 

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