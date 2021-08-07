فجر السعيد تعلّق على خلاف عبد المجيد عبد الله و رابح صقر

الوكيل الإخباري - علّقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على خلاف الفنانين السعوديين رابح صقر وعبد المجيد عبد الله.

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وكتبت فجر على حسابها الخاص: "اممم خلصنا من هوشة حمو بيكا وعمر كمال لي الحين نعايل فيهم ونبي يتراضون والا ندش فجأه في هوشة عبد المجيد ورابح صقر ، بصراحه الشباب ماقصروا كلش، ماحسينا بغياب المطير والوسمي وصحبتهم الطيبه من المشهد السياسي الفنانين قايمين بالواجب وأكثر مسلين الناس ومبعدينهم عن السياسه".



وكان ردّ عبد المجيد عبد الله على رابح صقر الذي كشف ان عبد الله قد ألغى متابعته في حين انه ما زال يتابعه، طالبا من الجمهور البقاء على ذلك أو الغاء متابعته.



وكتب عبد المجيد على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "بوصقر انت حساس شويه كبّر دماغك".



وكان كتب رابح صقر على صفحته الخاصة: "سؤال الى جمهوري الحبيب والعزيز على قلبي ، بما أنا عبدالمجيد عبدالله لاغي متابعتي، وانا جالس أتابعه الأفضل ألغي المتابعه ولا أستمر في متابعته، يهمني رأيكم".

المصدر - الفن