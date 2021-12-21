فرح الزاهد توضح حقيقة خطوبتها

الوكيل الإخباري - أدت صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الى تصدّر الفنانة الشابة فرح الزاهد محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت في الصورة بصحبة شاب داخل أحد المطاعم... وكانت الزاهد قد نشرت الصورة عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها في "إنستغرام"، من دون أن تعلّق عليها، مكتفيةً بالإشارة إلى اسم الشاب، وهو عمر حسام.



ولاقت صورة فرح هذه انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول كثيرون أنباء عن قصة حب تجمعها بالشاب الذي ظهر معها، وأن هناك مشروع خطوبة في القريب العاجل.

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ورداً على تلك الأنباء، قالت فرح الزاهد في تصريحات صحافية، إنها لم تكن تتوقع أن تحقق الصورة كل هذا الانتشار: "مش فاهمة إيه اللي حصل، خصوصاً أن الصورة عادية جداً مع صديق لي"... وأضافت: "لو في خطوبة والله سيتم الإعلان عنها فوراً، ولكن مفيش أي حاجة رسمي عشان أقول اتخطبت، وكل بنت أكيد نفسها تحب ودي مش حاجة نتكسف منها عشان نخبيها".





المصدر - لها