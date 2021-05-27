الخميس 27-05-2021
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الخميس، 27-05-2021 10:15 ص

فرح الهادي وزوجها يجتمعا في مسلسل 'بين يديك' من جديد

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الوكيل الاخباري - أعلنت الفنانة الكويتية فرح الهادي، مشاركتها وزوجها الفنان عقيل الرئيسي، في عمل فني جديد من خلال مسلسل يحمل اسم ”بين يديك“.

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ونشرت فرح الهادي، عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، صورة جمعتها بزوجها وبعض من طاقم العمل، معلقة عليها بالقول: ”قريبا.. بين يديك“.


والمسلسل من إنتاج ”المجموعة الفنية“، وتأليف الكاتب عبدالله الرومي، وإخراج صمود الكندري.  

 

وكانت فرح الهادي، كشفت في مقابلة متلفزة، في شهر رمضان الماضي، عن سبب ابتعادها عن التمثيل خلال الفترة الأخيرة واتجاهها إلى مواقع التواصل.


وقالت إنها كانت تريد تحقيق مكاسب مالية من مواقع التواصل، كي تستطيع الإنفاق على أسرتها، مشيرة إلى أن ”دخولها التمثيل كان عن طريق الصدفة، لكن السوشيال ميديا وسيلة لكسب المال“.

 

 

 

المصدر : زهرة الخليج  

 




 

 


 

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