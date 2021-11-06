فرقة ABBA تعلن عن أول ألبوم غنائي لها منذ أربعين عاما

الوكيل الإخباري - بعد توقفهم عن الغناء عام 1982 عادت فرقة البوب السويدية - العالمية ABBA الى الساحة الفنية بكامل أعضائها الاربعة.

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ABBA هي اشهر الفرق السويدية على الاطلاق ولديها متحف مكرّس لها في السويد. بين الاعوام 1973 و1981 اصدرت الفرقة 8 البومات مليئة بالألحان والنغمات والأوتار المرتبة بدقة ، والتي ولدّت 20 أغنية في Billboard Magazine بين أهم 100 أغنية في الأسبوع. باعت الفرقة عشرات الملايين من الألبومات في جميع أنحاء العالم وجمعت حشدًا من المعجبين المتحمسين.

سوف تصدر الفرقة البوم هذا الاسبوع بعنوان "Voyage" , كما ستقوم بجولة موسيقية عبر تقنية الهولوغرام.



المصدر - الفن