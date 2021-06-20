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الأحد، 20-06-2021 09:45 م

فرقة 'BTS' تتألق بإنجاز جديد

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الوكيل الإخباري - افظت فرقة “بي تي إس- BTS” على صدارتها في قائمة بيلبورد للأغاني المنفردة للأسبوع الثالث على التوالي بأغنيتها “Butter” وهي ثاني أغنية طرحتها الفرقة باللغة الإنكليزية بعد أغنية “ديناميت”.

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وقالت بيلبورد يوم 14 حزيران الجاري إن “أغنية Butter احتلت المرتبة الأولى في قائمة هوت 100”.

وهذه هي المرة الأولى التي تصدرت أغنية لـ “بي تي إس – BTS” قائمة “هوت 100” للأسبوع الثالث على التوالي، وفق ما ذكر وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية.

كانت أغنية “ديناميت” قد تصدرت القائمة في الأسبوعين الأول والثاني من طرحها، ثم تراجعت إلى المركز الثاني في الأسبوعين الثالث والرابع، ثم ارتفعت إلى المركز الأول مرة أخرى في الأسبوع الخامس.

وبالتالي فإن الفرقة حققت المركز الأول في قائمة “هوت 100” 8 مرات بأغاني “ديناميت” (3 مرات) ونسخة ريمكس من أغنية “Savage love” (مرة واحدة) و”Life Goes On” (مرة واحدة) و”Butter” (3 مرات).

يشار إلى أنّ الفرقة احتفلت يوم 13 حزيران الجاري بالذكرى السنوية الثامنة لإطلاقها مع عقد فعالية افتراضية للجمهور في يومي 13 و14.

 

المصدر - لبنان 24 


 




 

 


 

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