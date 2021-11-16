الثلاثاء 16-11-2021
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الثلاثاء، 16-11-2021 08:15 م

فريال يوسف تكشف تفاصيل المرض الخطير الذي أبعدها عن الفن

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الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة فريال يوسف خلال استضافتها، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة "الحياة"، وتشارك تقديمه الإعلامية لبنى عسل، عن سبب غيابها عن الساحة الدرامية منذ أكثر من عام، وقبل أن تقدم حكاية "سكر مر" ضمن أحداث مسلسل "ورا كل باب.

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قائلةً: "لما اتنقلت للمستشفى يوم 16 نوفمبر 2018، كتمت على الموضوع تمامًا وحتى عيلتي مقولتلهومش، عشان مكنش ينفع أخضهم، هما عايشين في بلد تانية، فاتحجزت 10 أيام في المستشفى، وبدأت رحلة العذاب".

 

وأوضحت أنها لم ترد حينها أن تكشف عن هذا المرض، ولا عن تفاصيل رحلة علاجها منه، التي قضتها بين مصر وألمانيا، لأنها تراه أمرًا شخصيًا، على حد تعبيرها، مؤكدةً أنها الآن عادت إليها صحتها بنسبة 80 في المئة.

 

 

 

المصدر - لها 

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