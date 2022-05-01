فريدة سيف النصر ضحية رامز جلال في رامز موفي ستار

الوكيل الإخباري - إستضاف الممثل المصري ومقدم البرامج المصري رامز جلال الممثلة المصرية فريدة سيف النصر في برنامجه الرمضاني رامز موفي ستار والذي يشاركه فيه الممثل والنجم العالمي فان دام.



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عند وصول فريدة إلى مكان التصوير قام فريق الإعداد بإستقبالها وإعطائها بعض المعلومات والإرشادات ولكنها صدمت على الفور بسماع صوت إنفجار الأمر الذي أثار خوفها وقلقها من بداية الحلقة.

وتصدر إسم فريدة والبرنامج الترند في محركات البحث فور عرض الحلقة.



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