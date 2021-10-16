السبت 16-10-2021
الوكيل الاخباري

الاردن يدين مقتل عضو البرلمان البريطاني أميس

مشاجرة تعقب وفاة شخص دهساً بعمان

الخرابشة يؤكد أهمية التوسع في استكشاف النفط والغاز في مختلف انحاء المملكة

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاحد

السلطات الروسية تعلن عن مستوى المناعة الجماعية وعدد الذين تقلوا لقاح كورونا

كتلتان تتنافسان بانتخابات جمعية المحاسبين القانونيين

التربية لـ الوكيل: صرف مستحقات الفاقد التعليمي غدا

نشطاء يناشدون ' اطفال الجبة في خطر '

تفاصيل مؤثرة حول اللحظات الأخيرة من حياة شقيق محمد نوح القضاة

لقاء مرتقب للخصاونة للاعلان عن اجراءات حكومية

السبت، 16-10-2021 12:21 م

فريق مسلسل للموت يفاجئ دانييلا رحمة بالاحتفال بيوم ميلادها - فيديو

دانيلا-رحمة-2


الوكيل الإخباري - فاجأ فريق مسلسل "للموت" بجزئه الثاني النجمة اللبنانية دانييلا رحمة بالاحتفال بيوم ميلادها حيث أقاموا لها حفلاً ضمن كواليس التصوير وحضروا قالب الكيك.

اضافة اعلان

وعبرت دانييلا عن فرحتها بهذه المفاجأة التي قام فريق العمل بتحضيرها لها وأكدت أنها تحس من جديد أنها بين أهلها ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" مقطع فيديو من الحفل البسيط وعلّقت عليه:

 

"اليوم حسيت مرة جديدة إنّي بين عيلتي التانية وأصحابي وزملا المهنة والحياة اللي عملولي مفاجأة عيد ميلادي بعزّ التصوير.. شكراً لكل اللي شاركوا التحضير لليوم ولكل اللي فكروا فيّي.. بحبكن ". وأرفقت دانييلا التعليق بوسم " 31" في إشارة إلى أنها بلغت الواحد و الثلاثين عاماً.

 

ونال الفيديو إعجاب متابعي وأصدقاء دانييلا الذين تمنوا لها العمر المديد و الصحة و السعادة والنجاح ومن بينهم صباح الجزائري، إيميه صياح، محمد الأحمد، ماغي بوغصن وغيرهم.


 

المصدر - سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
127-155613-king-ahmed-zaher-journey-grace-shocked-fans_700x400

شاهد ...ملك أحمد زاهر تتحول إلى الدمية باربي

11415

شاهد ...رشا شربتجي تطلب الدعاء لوالدها والنجوم يتفاعلون

header_image_Soft-and-Bold-Makeup-looks-Nancy-Ajram-AR-Main-Image-Fustany

نانسي عجرم تتمنى لمتابعيها عطلة سعيدة - شاهد

117865Image1

محمد هنيدي يطلق برنامجه الجديد على قناة المحور - صورة

6262-2

فنانة لبنانية تتعرض للاعتداء والضرب وتُنقل إلى المستشفى - صور

1629893803080326300

صورة عفوية من كواليس 'على الحلوة والمرة' تجتاح مواقع التواصل الإجتماعي

أخبار متعلقة
488187Image1

رامي جمال يتوجه برسالة جديدة لزوجته - صورة

963

شيرين عبد الوهاب تكشف عن عمرها لأول مرة في عيد ميلادها

996ac9fe-6d5c-4b2c-89ff-e69e5203999d

شاهد...زوج وأصدقاء هيا عبد السلام يفاجئونها في عيد ميلادها

93207472_2672055026409074_8466756755311820800_o

شاهد ... محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته الكبرى حنين

czo1NjoiaHR0cHM6Ly9maWxlcy5lbGZhbm4uY29tL3BpY3R1cmVzLzgxODgwMDBfMTUwMTUxMTUxMC5qcGciOw==

ممثلة شهيرة تتعرض للاحتراق أثناء احتفالها بعيد ميلادها - فيديو