فريق مسلسل للموت يفاجئ دانييلا رحمة بالاحتفال بيوم ميلادها - فيديو

الوكيل الإخباري - فاجأ فريق مسلسل "للموت" بجزئه الثاني النجمة اللبنانية دانييلا رحمة بالاحتفال بيوم ميلادها حيث أقاموا لها حفلاً ضمن كواليس التصوير وحضروا قالب الكيك.





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وعبرت دانييلا عن فرحتها بهذه المفاجأة التي قام فريق العمل بتحضيرها لها وأكدت أنها تحس من جديد أنها بين أهلها ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" مقطع فيديو من الحفل البسيط وعلّقت عليه:

"اليوم حسيت مرة جديدة إنّي بين عيلتي التانية وأصحابي وزملا المهنة والحياة اللي عملولي مفاجأة عيد ميلادي بعزّ التصوير.. شكراً لكل اللي شاركوا التحضير لليوم ولكل اللي فكروا فيّي.. بحبكن ". وأرفقت دانييلا التعليق بوسم " 31" في إشارة إلى أنها بلغت الواحد و الثلاثين عاماً.

ونال الفيديو إعجاب متابعي وأصدقاء دانييلا الذين تمنوا لها العمر المديد و الصحة و السعادة والنجاح ومن بينهم صباح الجزائري، إيميه صياح، محمد الأحمد، ماغي بوغصن وغيرهم.







المصدر - سيدتي