فري غاي يحتفظ بصدارة إيرادات السينما في أميركا للأسبوع الثاني

الوكيل الإخباري - احتفظ فيلم الكوميدي فري غاي شاب حر بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي مسجلا 18.8 مليون دولار.



الفيلم بطولة ريان رينولدز وجودي كومر وجو كيري وتايكا وايتيتي وإخراج شون ليفي.

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واحتل فيلم الرسوم المتحركة الجديد(بو باترول: ذا موفي) المركز الثاني محققا إيرادات بلغت 13 مليون دولار.



واحتفظ فيلم المغامرات (جانجل كروز) رحلة الغابة بالمركز الثالث بإيرادات بلغت 6.1 مليون دولار.



والفيلم بطولة دوين جونسون وإدجار راميرز وجيسي بليمنز وجاك وايتهول ومن إخراج جومي كوليت سيرا.



وتراجع فيلم الرعب (دونت بريث2) لا تتنفس من المركز الثاني إلى المركز الرابع بإيرادات 5.1 مليون دولار.



والفيلم بطولة ستيفن لانج ومادلين جرايس وآدم يونج ومن إخراج رودو ساياجيس.



وتراجع الفيلم الموسيقي (ريسبكت) الذي يحكي قصة حياة المغنية الأمريكية أريثا فرانكلين من المركز الرابع إلى المركز الخامس هذا الأسبوع مسجلا 3.8 مليون دولار.



والفيلم بطولة جينيفر هدسون وفورست ويتيكر ومن إخراج ليزل تومي.

المصدر - البيان