الأحد 04-07-2021
الوكيل الاخباري

القبض على مجموعة مثليين في الشونة الجنوبية خلال حفل صاخب

الأمانة تكشف لـ الوكيل أماكن بيع الأضاحي في عمان

الاحتلال يعلن عن إحباط تهريب أسلحة من الأردن

40950 جرعة من لقاح فايزر ليلة الأحد للأردن

التمييز تصادق على إعدام قاتل ابن عمته بسبق الإصرار

كاميرات على صدر كل مدقق ضريبي

التربية تحرم 204 طلبة لدورتين متتاليتين

وزارة الزراعة تكشف لـ الوكيل أسباب عدم إجازة 29.218 طناً من الذبائح المستوردة

وزير التربية يكشف عن سيناريوهات العودة إلى المدارس

'ديوان الخدمة ' يعلن نتائج 3 وظائف قيادية - رابط

الأحد، 04-07-2021 02:15 م

فضل شاكر يستعد لاطلاق اغنيته الجديدة

images


الوكيل الإخباري - يستعد الفنان اللبناني فضل شاكر لطرح أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة.

اضافة اعلان


الأغنية لم يتم الإستقرار على عنوانها بعد، هي من كلمات أحمد المالكي، ألحان إسلام زكي وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام.


يذكر أن "لسه الحالة ماتسرش" هي آخر أعمال فضل، تم إصدارها في آذار/مارس الماضي، من كلمات حسام سعيد إسماعيل ومن ألحان محمود أنور ومن توزيع موسيقي صالح موسى ومكس وماستر محمد المقهور وإشراف عام إياد النقيب.
وحقق الفيديو الخاص بالأغنية على قناة فضل شاكر الخاصة على "يوتيوب" 4 ملايين مشاهدة.

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
resize

بعد غياب 7 سنوات ميريام فارس تعود للتمثيل

صباح-الجزائري

صباح الجزائري تعلن اعتزالها الدراما الشامية

1596121538738570800

أحمد حاتم يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية في السباحة - صورة

4-7-2021_02_24_48_GomhuriaOnline_321625358288

انفصال محمد عطية عن خطيبته ميرنا الهلباوي - صورة

2e62ec89747874163df120f91dfbd394

إليسا توجّه هذه الرسالة للقاضي المعني بقضية انفجار مرفأ بيروت - صورة

الفنان-عمرو-دياب

أول ظهور لـ عمرو دياب بعد شائعات مرضه وحجزه بالمستشفى - فيديو

أخبار متعلقة
cropped_1531995_1623911727

هاني شاكر يصدر اغنيته الجديدة - فيديو

وليد

بالفيديو .. وليد توفيق يصدر اغنيته الجديدة

ab45d2ac2472eee08ffe1435453b2514

نوال الزغبي تصور اغنيتها الجديدة باللهجة الخليجية

20200608_192656

فرقة 'BTS' تتألق بإنجاز جديد

News-P-588697-637553763702640849

لمى شريف تتخطى المليار مشاهدة

تامر-حسني-1623835210-0

تامر حسني ينتهي من تصوير كليب اغنيته الجديدة