فضل شاكر يستعد لاطلاق اغنيته الجديدة

الوكيل الإخباري - يستعد الفنان اللبناني فضل شاكر لطرح أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة.

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الأغنية لم يتم الإستقرار على عنوانها بعد، هي من كلمات أحمد المالكي، ألحان إسلام زكي وتوزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام.



يذكر أن "لسه الحالة ماتسرش" هي آخر أعمال فضل، تم إصدارها في آذار/مارس الماضي، من كلمات حسام سعيد إسماعيل ومن ألحان محمود أنور ومن توزيع موسيقي صالح موسى ومكس وماستر محمد المقهور وإشراف عام إياد النقيب.

وحقق الفيديو الخاص بالأغنية على قناة فضل شاكر الخاصة على "يوتيوب" 4 ملايين مشاهدة.

المصدر - الفن