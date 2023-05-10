فنانة تكشف سراً صادماً عن وفاة مصطفى درويش

الوكيل الإخباري- أكدت الفنانة غادة عبد الرازق خلال استضافتها في إحدى الندوات الفنية أنها لا تمانع في تقديم سيرتها الذاتية في عمل فني، حيث قالت: "ممكن أقدّم فيلم وثائقي عن حياتي وهستعرض فيه كل جوانب حياتي... أنا حياتي كتاب مفتوح للناس كلها... الناس عرفت كل حاجة عني وعن بنتي وأحفادي وغلطاتي". وأضافت: "كنت زمان بتضايق من تدخل الناس في حياتي، لكن دلوقتي بعرف أرد وأقول أنت مالك؟".



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وعن رحيل الفنان مصطفى درويش في سنّ صغيرة، قالت غادة عبد الرازق: "كان يوم مصيبة، أنا فاكرة اليوم دة وكنت بفطر وبفتح التليفون، وحد قاعد جنبي قالي مصطفى درويش مات، وفتحت التليفون عندي ملقتش حد منزّل، ودخلت على الأخبار لقيت صورته ومصدقتش".



وعن سبب وفاة الفنان مصطفى درويش، قالت: "ربنا يرحمه، مصطفى طلع في ناس كتيرة بتحبه، ومكتشفتش دة غير بعد ما مات، كان خاسس جداً في المسلسل وأنا سألته، والفترة اللي فاتت على طول كان بيروح الجيم، والموت بتاع ربنا، ومتهيألي الحاجات اللي بياخدوها في الجيم بتأثر، والمفروض بتتاخد لناس معينة يتحملوا الكمية، الممثل مش مطلوب منه دة، وبياخدوا الحاجات ديه بيعملوا جيم كتير أوي، وساعات عمل كتير طويلة، وقلة نوم وتفكير، ممكن فجأة يعمل هبوط في الدورة الدموية، وده خطر جداً".

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