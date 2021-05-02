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الأحد، 02-05-2021 09:35 م

فنانة تكشف مفاجأة عن سمير غانم.. ليس مصاباً بكورونا !

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الوكيل الاخباري - منذ أيام تسود الوسط الفني المصري والعربي حالة من القلق بعد الإعلان عن دخول الثنائي سمير غانم ودلال عبد العزيز إلى المستشفى، بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.
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إلا أن الفنانة إلهام شاهين، الصديقة المقربة من العائلة، فجرت مفاجأة صادمة. فقد أكدت في اتصال مع "العربية.نت" أن سمير غانم غير مصاب بكورونا، ويمر بأزمة صحية لا علاقة لها بالفيروس.

وأوضحت شاهين أنها اكتشفت هذا الأمر بعد أن اتصلت بالثنائي لتطمئن عليهما، لكنها فضلت ألا تتحدث في الأمر طالما أن رامي رضوان، زوج دنيا ابنة سمير غانم، صرح بكون الثنائي مصاباً بكورونا، وهو الأقرب منها إلى العائلة.

كما لفتت إلى أنها تتواصل مع دنيا بشكل مقتضب للغاية، حيث ترد الأخيرة بالقول: "إن شاء الله هيبقوا كويسين".

 




 

 


 

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