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الإثنين، 22-03-2021 12:28 م

فنانة خليجية ترد على شائعات وفاتها وتكشف عن حالتها الصحية.. فيديو

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الوكيل الاخباري - علقت الفنانة العمانية فخرية خميس على شائعة وفاتها، مؤكدة أن "اتصالات عديدة وردتها تطمئن عليها بعد الشائعة".

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وقالت في منشور عبر حسابها على موقع "إنستغرام" إن "شائعات انتشرت تتعلق بوفاتها، أثرت على أحبائها وأصدقائها وجمهورها، ووردت اتصالات عديدة تطمئن عليها بعد الشائعة"، مضيفة أن "لديها أبناء وأحفاد تؤلمهم مثل هذه الشائعات"

وطالبت الفنانة العمانية جمهورها بعدم الانسياق وراء أي خبر قبل التثبت من صحته، مناشدة من يستطيع الدعاء لها، ومبينة أن حالتها الصحية جيدة، وكتبت: "أطمن كل محبيني الأوفياء في كل مكان انا لله الحمد والشكر مستمرة في العلاج الحالة ما بين مد وجزر والامل كبير نحو الشفاء يارب".


وأضافت: "لا تنشرون أخبار وانتوا مو متاكدين منها، لا تنشرون شي وانتوا مو متاكدين منه، وإذا تقدرون ادعولي، إن شالله يارب بيده الشفاء، حالتي بين المد والجزر بس أتقوى على الحالة وما أستسلم للمرض الحمدلله".


وأكدت أنها ملتزمة بالعلاج، ووجودها في المستشفى، أمس الأحد، كان بهدف التواجد مع ابنتها الكبرى في ولادتها الأولى.


يذكر أن الفنانة العمانية فخرية خميس أعلنت، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، تزامنا مع إصابتها بمرض السرطان، لتعلن لاحقا شفاءها من الفيروس، مع استمرار رحلة علاجها من المرض الخبيث.

 


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