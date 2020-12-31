فنانة خليجية تعلن خضوعها لعملية جراحية خطيرة

الوكيل الاخباري - تجري الفنانة العمانية فخرية خميس، اليوم الخميس، عملية جراحية بمستشفى السلطاني في سلطنة عُمان، لاستئصال ورم سرطاني.

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وقالت الفنانة، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، إنها ستجري العملية تحت قيادة طبيب استشاري جراحة الأورام.



ووجّهت الفنانة فخرية خميس الشكر للطاقم الطبي، المرافق لها، وطلبت من جمهورها الدعاء لها، قائلة: "أطمع بدعائكم".



وحرصت الفنانة، على تهنئة الجمهور بالعام الميلادي الجديد 2021، متمنية أن يكون عام خير على الجميع، وخاليًا من الأمراض.



حيث شاركت الفنانة العمانية في العديد من الأعمال الفنية، كان آخرها مشاركتها في المسلسل الكويتي "أم هارون" وهو من بطولة حياة الفهد، ونخبة من الممثلين في الخليج، وعُرض خلال شهر رمضان الماضي.

سبوتنيك

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