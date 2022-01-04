الثلاثاء 04-01-2022
الوكيل الاخباري

جامعة الحسين بن طلال تكشف عن نتائج التحقيق بوفاة الطالبة سلسبيل

تقديم مساعدات نقدية لـ 2318 أسرة الشهر الماضي

ابو عاقولة: تمديد أمر الدفاع 31 كان سبباً في عدم رفع أسعار السلع

تسجيل 30 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في المملكة

وكلاء السياحة: 500 معتمر أردني أسبوعيا

رئيس الوزراء يمدد العمل بأمر الدفاع 31 - تفاصيل

أكثر من 15 مليون دولار من USAID لخفض فاقد المياه في المملكة

الضريبة: كل فرد في الأسرة من غير الزوجين يعامل كمكلف مستقل

اسباب فنية تؤخر التزويد التجريبي لنقل الكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا

التخليص على 58 ألف مركبة خلال 2021

الثلاثاء، 04-01-2022 12:47 م

فنانة سعودية تفاجئ الجميع بصور ارتباطها

emarat-news_2021-10-21_11-51-56_486926


الوكيل الإخباري - فاجأت الفنانة ريماس منصور متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان ارتباطها رسمياً بالشاب سعود النعيمي، ووثّقت ذلك من خلال صور عدة نشرتها عبر حسابيها في "سناب شات" و"إنستغرام".

اضافة اعلان

وظهرت الفنانة السعودية، ذات الأصول اليمنية إلى جانب عريسها ووضعت "إيموجي" قلب على الصورة مع تعليق كتبت فيه: "السعادة أن تجد شخصاً يشبه روحك كثيراً".

وأضافت ريماس في تعليق على صورة أخرى: "العبرة ليست في البدايات، العبرة بمن يمسك يدك حتى النهاية".

 

لها 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Capture-3-1-730x438

أحلام تعلق على مقطع فيديو عفوي مع نوال الكويتية

99-12-730x438-730x438

نانسي عجرم تستعد لخريطة فنية قوية بعد غضبها ليلة رأس السنة

word-image-1

بن أفليك مرشح الى جائزة غولدن غلوب

الفنان-زياد-برجي

أسرار تكشف لأول مرة عن خلاف زياد برجي ومايا دياب

197058

والد فاتن موسى ويشن هجوما على مصطفى فهمي

19_2017-636317734759790389-979

شاهد...زينة تثير الجدل على السوشال ميديا بـ رسالة غامضة