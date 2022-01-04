فنانة سعودية تفاجئ الجميع بصور ارتباطها

الوكيل الإخباري - فاجأت الفنانة ريماس منصور متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان ارتباطها رسمياً بالشاب سعود النعيمي، ووثّقت ذلك من خلال صور عدة نشرتها عبر حسابيها في "سناب شات" و"إنستغرام".





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وظهرت الفنانة السعودية، ذات الأصول اليمنية إلى جانب عريسها ووضعت "إيموجي" قلب على الصورة مع تعليق كتبت فيه: "السعادة أن تجد شخصاً يشبه روحك كثيراً".





وأضافت ريماس في تعليق على صورة أخرى: "العبرة ليست في البدايات، العبرة بمن يمسك يدك حتى النهاية".





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