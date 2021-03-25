فنانة سورية شهيرة تتعرض لأزمة قلبية وهذه حقيقة حالتها الصحية!.. فيديو

الوكيل الاخباري - فاجأت الفنانة السورية غادة بشور متابعيها بالظهور في مقطع فيديو جديد تبين أنه سجل لها من داخل المستشفى. وأشارت من خلاله إلى أنه تم نقلها إليه من أجل تلقي العناية اللازمة بعد إصابتها بأزمة قلبية.

اضافة اعلان



وقالت: "هل مرة أحدثكم من المستشفى. تعرضت لأزمة قلبية والحمد لله قدرنا في آخر دقيقة ننفذ منها شكراً لكل حدا سأل عني ولكل حدا اتصل وإطمن".

وأرفقت الفيديو بالتعليق: "الحمدلله أزمة ومرقت. من قلبي كل الشكر للجميع في شركة البراق بيروت للأستاذ محمد العنزي والأستاذ عبد العزيز العنزي لاهتمامهم بصحتي. محبتي للأستاذ خلّاف والسيدة كلودين والسيّد أيوب والمخرج محمود دوايمة وكل طاقم العمل زملائي الفنانين من قلبي بحبكن".

وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين تمنوا لها الشفاء العاجل.

ويشار إلى أن بشور تشارك في مسلسل "حارة القبة" الذي سيعرض في رمضان المقبل وهو من تأليف أسامة كوشك وإخراج رشا شربتجي. كما تشارك في مسلسلي "بروكار" و"الكندوش".





لها

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





