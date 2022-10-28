فنانة سورية شهيرة تكشف عن تشوه وجهها- صورة

الوكيل الإخباري- أعلنت الفنانة السورية وفاء سالم تعرضها لتشوه في الوجه، وذلك بعد إخضاعه لعملية جراحية.

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وقالت وفاء سالم: أنا حقنت وشي للتجميل والدكتور حقن لي في مكان غلط وكمان مادة الحقن طلعت دائمة وأنا مكنتش أعرف والمفروض أنها بتدوم 6 شهور فقط ودا سبب لي تليف في الأنسجة ووشي كله ورم لدرجة إني مكنتش عارفة نفسي ولا كنت وفاء اللي الجمهور يعرفها.



وواصلت وفاء سالم: الحمدلله أنا روحت لطبيب تاني وصلح الموقف وبقيت أحسن وطبعا سحب لي نسبة كبيرة من المادة اللي كانت في وشي ولسه هكمل العلاج بعد مرور 3 شهور لأني مش هقدر أعمل حاجة تاني لحد ما الأنسجة تتعافى.





روسيا اليوم