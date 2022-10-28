الجمعة 28-10-2022
الوكيل الاخباري

الأمن يكشف عن إجراءات حماية مباراة الفيصلي والوحدات

مقتل 31 شخصا في فيضانات وانهيارات أرضية بجنوب الفلبين

المركزي الروسي يتخذ قرارا حول سعر الفائدة متوافقا مع التوقعات

تركيا.. تحييد 13 من وحدات حماية الشعب الكردية شمال سوريا

أسعار الذهب الجمعة في الأردن

محاولة تفجير في مدينة شيراز الإيرانية

تعرف على أسعار الذهب عالميا

الصين تطوير مركبة جوية ترفرف آليا تعمل لمدة طويلة

ماسك يكمل صفقة الاستحواذ على تويتر

شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس

الجمعة، 28-10-2022 11:32 ص

فنانة سورية شهيرة تكشف عن تشوه وجهها- صورة

7202011131826206330950


الوكيل الإخباري- أعلنت الفنانة السورية وفاء سالم تعرضها لتشوه في الوجه، وذلك بعد إخضاعه لعملية جراحية.

اضافة اعلان

 

وقالت وفاء سالم: أنا حقنت وشي للتجميل والدكتور حقن لي في مكان غلط وكمان مادة الحقن طلعت دائمة وأنا مكنتش أعرف والمفروض أنها بتدوم 6 شهور فقط ودا سبب لي تليف في الأنسجة ووشي كله ورم لدرجة إني مكنتش عارفة نفسي ولا كنت وفاء اللي الجمهور يعرفها.

وواصلت وفاء سالم: الحمدلله أنا روحت لطبيب تاني وصلح الموقف وبقيت أحسن وطبعا سحب لي نسبة كبيرة من المادة اللي كانت في وشي ولسه هكمل العلاج بعد مرور 3 شهور لأني مش هقدر أعمل حاجة تاني لحد ما الأنسجة تتعافى.

 


 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
452690

تداول تسجيل صوتي لشيرين عبد الوهاب بشكل واسع على مواقع التواصل

7304623_1666893299

هل تذكرون طفلَي "جميل وهناء".. هكذا أصبحا بعد أعوام

2022-638023830873879614-387

أحمد سعد يطرح اغنية 'لية بداري' - فيديو

426710Image1

مصدر طبي يؤكد تحسن حالة شيرين الصحية

d-68-جومانا-مراد-تقتحم-عالم-الغنا-وتؤكد-صوتي-لا-يشبه-أصالة

جومانا مراد تتجه الى الغناء

main_image63599a525ff96

نانسي عجرم تفقد توازنها وكادت أن تسقط أرضا - فيديو

أخبار متعلقة
7304623_1666893299

هل تذكرون طفلَي "جميل وهناء".. هكذا أصبحا بعد أعوام

14-11-21-989245987

القرصنة تجبر تامر حسني على تأجيل حفله في قطر

1640314_0

كاظم الساهر يطرب جمهوره بحفله الاول في الأوبرا السلطانية مسقط -صور

فنان-العرب-محمد-عبده

فيديو طريف لمحمد عبده يمازح جمهوره بعد سؤال غريب من احدى متابعيه