فنانة شابة شهيرة تعتزل الفن بشكل مفاجئ.. شاهد

الوكيل الاخباري - فاجأت الفنانة السعودية مروة محمد متابعيها بإعلان زواجها واعتزالها الفن، وذلك من خلال فيديو نشرته مواطنتها الفاشينيستا بدور البراهيم على حسابها في تطبيق "سناب شات"، وفيه سألت الأخيرة الممثلة عن سبب عدم ظهورها على الشاشة لتُجيب بأنها تزوجت وأن زوجها يرفض عودتها إلى التمثيل. كما أشارت إلى أنها لا تحب إظهاره أمام المتابعين أو عرض صور زفافهما.



وأحدث الفيديو ضجة كبيرة بعدما تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

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ويُشار إلى أن مروة دخلت عالم الشهرة في العام 2004 من خلال البرامج التلفزيونية حيث قدّمت العديد من البرامج المنوعة ومن أبرزها، "نسايم طرب" و"905 ألو".



وفي العام 2007 بدأت العمل في مجال الدراما حيث شاركت في العديد من المسلسلات، منها، "أخوات موسى" و"عمشة بنت عماش" و"خيوط ملونة" و"جفنات العنب" و"طاش ما طاش" و"المزواج" و"ألو مرحبا" و"أي دمعة حزن لا" و"حارة الشيخ" و"مستر كاش" و"ضرب الرمل".

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