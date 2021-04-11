فنانة شهيرة تثير الجدل لشبهها الكبير بياسمين صبري!.. شاهد

الوكيل الاخباري - أثارت الفنانة التونسية راوية صالح، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب شدة الشبه بينها وبين الفنانة المصرية ياسمين صبري، للدرجة التي ظن عدد كبير من الجمهور أنها الفنانة المصرية.



وأطلت الفنانة التونسية على الجمهور من خلال مجموعة من الصور خلال كواليس مسلسل "ولاد ناس" ظهرت فيها بملامح قريبة جداً من ياسمين صبري، الأمر الذي حير الجمهور الذي ظن أن ياسمين تشارك في دراما رمضان دون أن تعلن ذلك.

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وتشارك راوية صالح لأول مرة في الدراما المصرية، من خلال مسلسل "ولاد ناس"، المقرر عرضه رمضان القادم، حيث انتهى فريق العمل من تصوير المسلسل بالكامل.



وفي حديث لها قالت الفنانة التونسية، إنها سعيدة وفخورة للغاية بمشاركتها الأولى في عمل درامي مصري، من خلال مسلسل "ولاد ناس"، خاصة أن الدراما المصرية لها أثر وقاعدة جماهيرية كبيرة في العالم العربي بأكمله.



وتوقعت صالح، أن يحقق المسلسل نجاحاً كبيراً في ظل المجهود الكبير المبذول من فريق العمل وجميع المشاركين، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد ظهور أعمال فنية جديدة لها.

ويعرض مسلسل "ولاد ناس" عبر مجموعة من القنوات المصرية خلال شهر رمضان، ويرسخ لمجموعة قيم اجتماعية في الأسرة المصرية، بهدف خلق مجتمع صحي سليم، ويسير السياق الدرامي في خطوط متقاطعة وتشويق خلال سير الأحداث.



يذكر أن مسلسل "ولاد ناس" من تأليف وإخراج هاني كمال، وبطولة نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد وفيق، ورانيا فريد شوقي، وصبري فواز، وبيومي فؤاد، وإيهاب فهمي، ولقاء سويدان، وأحمد صيام، وصفاء الطوخي.





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