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الإثنين، 12-09-2022 10:33 ص

فنانة شهيرة تنجو من حريق بمنزلها في قطر - صورة

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الوكيل الإخباري - تعرضت رحمة رياض لحادث حريق وشاركت جمهورها فيديو عبر إنستغرام من الحريق الذي نشب بمنزلها.

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وعلقت رحمة على الفيديو قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. قدر الله ما شاء فعل اليوم عندي بالبيت بقطر صار حريق الحمدالله اجتي على الخيمة وصالة البيت دفع الله ما كان اعظم الحمدالله بالحديد ولا بالبشر".

 

منذ أيام قليلة شاركت رحمة رياض جمهورها ومتابعيها بلقطات فيديو من تجهيزات مشاركتها في كأس العالم 2022 في قطر.

 


 

 

بالعربي 

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