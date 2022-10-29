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السبت، 29-10-2022 04:00 م

فنانة عربية تتعهد برعاية بنات الفنانة شيرين

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الوكيل الإخباري - تعهدت الفنانة ليلى علوي برعاية مريم وهنا ابنتي النجمة شيرين عبد الوهاب لحين تعافيها من أزمتها الصحية الراهنة، وقالت في رسالة علنية وجهتها لشيرين إن الحب وحده هو القادر على إعادتها لجمهورها وفنها أفضل من الأول.

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ليلى علوي نشرت عبر حسابها بموقع إنستغرام صورة للمطربة شيرين عبد الوهاب، ووجهت لها في التعليق رسالة دعم ومحبة قالت فيها: «شيرين عبد الوهاب.. قامة فنية واسم مهم جداً في مجال الطرب..من أول معرفتي بيكي وأنا بحبك ومتأكدة من حب كل اللي بتقابليهم ليكي لقلبك الطيب وللخير اللي بتقدميه وموهبتك الفذة».

أضافت ليلى علوي: «لكن دلوقتي حبك في قلوبنا بقى أكبر وبقيتى أغلى وأغلى.. وحبنا اللي بيكبر هو اللي هيخليكي أقوى وترجعي أحسن كمان من الأول».


وتابعت ليلى علوي: «أنا واثقة جداً من ده.. لحد ما تقومي من محنتك ومن بعدها كمان بناتك على راسنا، وعيلتي هي عيلتك.. بنحبك أوي».


يُذكر أن مصادر مقربة من شيرين أكدت أن ابنتيها مريم وهنا تم تسليمهما إلى والدهما الموزع الموسيقى المعروف محمد مصطفى؛ ليتكفل برعايتهما تلبية لرغبته، خاصة أن والدة شيرين وشقيقتها إيمان يواظبان على زيارتها في المصحة النفسية المخصصة لعلاجها من الإدمان.

 

سيدتي 

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