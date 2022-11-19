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السبت، 19-11-2022 06:57 ص

فنانة عربية شهيرة تشارك في أغنية كأس العالم 2022

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الوكيل الإخباري - تعاونت نجمة الهيب هوب الأميركية - الترينيدادية نيكي ميناج مع المغني والشاعر الكولومبي مالوما والمغنية اللبنانية ميريام فارس في الإضافة الأحدث إلى الموسيقى التصويرية الرسمية لكأس العالم 2022 في قطر.

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وتم الكشف عن أغنية "توكا تاكا" بكلمات باللغات الإنجليزية والإسبانية والعربية، يوم الجمعة، قبل يومين من انطلاق المونديال.


وتعد الأغنية الأحدث في سلسلة أغاني لفنانين من جميع أنحاء العالم تم إصدارها كجزء من الموسيقى التصويرية الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لكأس العالم 2022.


ويشارك مالوما وميريام فارس في افتتاح مهرجان الفيفا للجماهير في الدوحة يوم السبت.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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