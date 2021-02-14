فنانة كويتية تعلن اعتزالها التمثيل

الوكيل الإخباري _ أعلنت الفنانة الكويتية شيماء سليمان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "سناب شات" عن اعتزال التمثيل الدرامي، مؤكّدة أنّ قرارها نهائي لا رجعة فيه.



حيث انها قالت : “لي أسبابي للأمانة وبالعكس هي تجربة حلوة بالتمثيل وايد استأنست فيها. وراح تشوفوني في آخر عمل لي في رمضان القادم. وهو يستاهل يكون الختمة الصراحة”.

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وتابعت : “راح أظل شيماء اللي تغني وتحب الأغاني والميوزيك. السنة هي راح تشوفوني في رمضان. وفخورة إني اشتغلت في هذا العمل وهو عمل وايد كبير وجبار. مسلسل (سما عالية)، وأتمنى أكون الوقت اللي دخلت فيه هذا المجال على الأقل لو تركت لو بصمة خفيفة”.



وعن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار. قالت: “اتخذت القرار عن قناعة. وايد أمور خلتني أفكر في الموضوع ومواقف وأشياء مريت فيها حسيت إني في مكان ما يناسبني. المكان محتاج شخصية مستعدة إنها تكون أول شيء تغير شخصيتها. وتجامل وتيجي على نفسها. وتبدي شيء على شيء عشان تقدر تكمل في هذا المجال”.



المصدر : الامارات نيوز



