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الأحد، 17-10-2021 09:42 ص

فنانة لبنانية تتعرض للاعتداء والضرب وحالتها سيئة! (صور من المستشفى)

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الوكيل الاخباري - نشرت الفنانة دوللي شاهين، صورا عبر حسابها الخاص على “انستغرام” ظهرت فيها وهي تستلقي على السرير في المستشفى، بعد اعتداء أشخاص عليها بالضرب.

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وأُصيبت دوللي نتيجة ذلك بكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها ووجهها، وتم نقلها للمستشفى لتلقي لعلاج.

 

وأعلن عصام ميلاد نصرالله، مدير أعمال دوللي تعرضها للاعتداء بالضرب الخميس 14 تشرين الأول.


وكتب في تعليقه على صورها: “حالتها النفسية سيئة.. الاعتداء على الفنانة اللبنانية دوللي شاهين ونقلها إلى المستشفى.. ربنا يحافظ عليكي.. ربنا يشفي الفنانة دوللي شاهين.. أصيبت بكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها وتم نقلها للمستشفى؛ بعد تعدي مجموعة من الأشخاص عليها”.


وكانت دوللي تواصل تصوير مشاهد دورها في مسلسل “المماليك”، خلال الأيام الماضية، حيث انتهت من 80٪ من مشاهدها فى العمل المقرر عرضه فى شهر كانون الأول المقبل.

 

 

المصدر  


 




 

 


 

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