فنانة لبنانية شهيرة تكشف معاناتها وأسرتها من كورونا.. ووفاة أحدهم

الوكيل الاخباري - أعلنت مقدمة البرامج والفنانة كاتيا كعدي وفاة زوج شقيقتها بفيروس كورونا المستجد قبل نحو ثلاثة أسابيع، كاشفة أنها لم تعلن عن الخبر الحزين حينها بسبب دخول والدتها الى المستشفى أيضاً وانشغالها بها لأن وضعها الصحي كان في شدة الخطر.

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وروت كاتيا تفاصيل ما حدث معها ومع عائلتها عبر حسابها على انستغرام وكتبت: "توفي زوج أختي جورج نجم، في 11 كانون الثاني 2021 بعد إصابته بفيروس كورونا وتدهور صحته، ونقله إلى المستشفى. بالوقت نفسه دخلت امي الى المستشفى بسبب اصابتها بكورونا أيضاً، وبنفس الوقت علمت انا وزوجي بإصابتنا بكورونا ولم تكن العوارض قوية علينا".



وأضافت "بعد عدة أيام فرحنا لتحسن صحة زوج اختي جورج في المستشفى لغاية يوم 11 ففجعنا بخبر وفاته بعد هبوط الاوكسيجين عنده ما أدى الى وفاته بسبب أزمة قلبية، كان الحزن حزنين لم نستطع توديعه أو أن نكون الى جانبه بأزمته الصحية ولم ننعيه بوقتها لأننا أخفينا الموضوع عن أمي التي كانت تصارع كورونا في المستشفى وحالتها الصحيّة كانت سيئة".

وتابعت بحرقة: "اليوم أعلن هذا الخبر البشع ضيعانك يا جورج ، بكرت كتير، كنت أخاً وصديقاً لي وأباً مثاليا لأولادك وفرحتك كانت لا توصف بإبنك الذي يدرس طبيبا وابنتك الصغيرة الدلوعة".



وختمت كلامها برسالة من القلب قالت فيها: "فيروس كورونا يأخذ منا الاوادم ويترك الحكام يلي وصلونا لهون. الله يرحمك سنشتاق لك كثيراً".

لها

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