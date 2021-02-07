الأحد 07-02-2021
الوكيل الاخباري
 

أسعار الذهب الأحد 7/2/2021

ضبط ألبان وأجبان مغشوشة في الخالدية

ادارة التعليم الخاص لـ الوكيل : تشديد في المدارس الخاصة على تطبيق التعليمات

التربية لـ برنامج الوكيل : عودة الطلبة اليوم منظمة والتزام واضح من الجميع

تحويل 3 طائرات إلى مطار الملك حسين الدولي بسبب الضباب

ولي العهد : رحل جدي الحسين الباني تاركاً إرثاً خالداً - صورة

مواطن يهدد بالانتحار من جسر عبدون

السير تحدّث الخطة المرورية

الجرائم الإلكترونية تحذر المواطنين

وفيات الأحد 7/2/2021

الأحد، 07-02-2021 09:58 ص

فنانة لبنانية شهيرة تكشف معاناتها وأسرتها من كورونا.. ووفاة أحدهم

palestinetoday-كاتيا


الوكيل الاخباري - أعلنت مقدمة البرامج والفنانة كاتيا كعدي وفاة زوج شقيقتها بفيروس كورونا المستجد قبل نحو ثلاثة أسابيع، كاشفة أنها لم تعلن عن الخبر الحزين حينها بسبب دخول والدتها الى المستشفى أيضاً وانشغالها بها لأن وضعها الصحي كان في شدة الخطر.

اضافة اعلان

وروت كاتيا تفاصيل ما حدث معها ومع عائلتها عبر حسابها على انستغرام وكتبت: "توفي زوج أختي جورج نجم، في 11 كانون الثاني 2021 بعد إصابته بفيروس كورونا وتدهور صحته، ونقله إلى المستشفى. بالوقت نفسه دخلت امي الى المستشفى بسبب اصابتها بكورونا أيضاً، وبنفس الوقت علمت انا وزوجي بإصابتنا بكورونا ولم تكن العوارض قوية علينا".


وأضافت "بعد عدة أيام فرحنا لتحسن صحة زوج اختي جورج في المستشفى لغاية يوم 11 ففجعنا بخبر وفاته بعد هبوط الاوكسيجين عنده ما أدى الى وفاته بسبب أزمة قلبية، كان الحزن حزنين لم نستطع توديعه أو أن نكون الى جانبه بأزمته الصحية ولم ننعيه بوقتها لأننا أخفينا الموضوع عن أمي التي كانت تصارع كورونا في المستشفى وحالتها الصحيّة كانت سيئة".

 

وتابعت بحرقة: "اليوم أعلن هذا الخبر البشع ضيعانك يا جورج ، بكرت كتير، كنت أخاً وصديقاً لي وأباً مثاليا لأولادك وفرحتك كانت لا توصف بإبنك الذي يدرس طبيبا وابنتك الصغيرة الدلوعة".


وختمت كلامها برسالة من القلب قالت فيها: "فيروس كورونا يأخذ منا الاوادم ويترك الحكام يلي وصلونا لهون. الله يرحمك سنشتاق لك كثيراً".

 


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
7307066-2139989813

محمد رمضان في المحكمة ومهدد بعقوبة 25 مليون جنيه

امل_عرفة_موقع_شارع_الفن

أمل عرفة تكشف سبب غيابها عن دراما رمضان 2021

8_5

صفاء سلطان تكشف عن تعرضها للعنف وتوجه رسالة لطليقها

05-09-20-46316310

الفنانة السورية ليليا الأطرش تثير الجدل بإعلان موعد زفافها ثم تتراجع.. صورة

الفنان-أحمد-فهمى

الفنان أحمد فهمي يثير الجدل بوجه مغطى بالدماء.. فيديو

czo2ODoiaHR0cHM6Ly9hbHdhZmQubmV3cy9pbWFnZXMvbmV3cy82NjQxNjk3ZTYxYWEzYWRkYmY2MDI4MmJhMzVlYjZlMS5qcGciOw==

فيديو قديم للراحل عزت العلايلي يكشف فيه أسراراً من حياته الخاصة.. شاهد

أخبار متعلقة
1041254375_0_4_1200_679_1200x0_80_0_1_d66db565eec3eb79172e47dcf4ef48fc (Custom)

ماغي بو غصن تعلن شفاء زوجها من فيروس كورونا

JHWCPZJTYE (Custom)

نجل إلياس الرحباني يحسم جدل وفاة والده بغير فيروس كورونا

5fdc60364c59b73cf8754308 (Custom)

وفاة فنان كويتي شهير إثر إصابته بفيروس كورونا.. صورة

399 (Custom)

عبير نعمة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

47820180212120011011 (Custom)

نقل الممثلة التركية الشهيرة بـ 'نور' إلى المستشفى بشكل طارئ بعد إصابتها بكورونا

_112342384_gettyimages-1046447804 (Custom)

تدهور صحة فنان شاب شهير ووضعه على جهاز التنفس إثر إصابته بكورونا- صور