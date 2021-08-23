الإثنين 23-08-2021
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الإثنين، 23-08-2021 01:50 م

فنانة مصرية تتقدّم بشكوى ضدّ محمد سامي

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الوكيل الإخباري - في خطوة مفاجئة، اتخذت الفنانة المصرية إيمي سالم إجراءات قانونية ضد المخرج محمد سامي، عقب اعتدائه عليها بدفعها وتوجيه بعض الشتائم والألفاظ النابية لها في حفل زفاف الفنانة نيللي كريم.

وكشفت من خلال منشور عن تقدمها بشكوى إلى نقابة المهن التمثيلية ضد سامي، ضمنته بصورة عن الشكوى الرسمية، والتي جاء في نصها: تحية طيبة وبعد حيث أنني عضو عامل في نقابة المهن التمثيلية، ومن حقي اللجوء إلى النقابة بـ الشكوى فيما يخص مجال عملي، أود أن أرفع شكواي إلى مجلس النقابة الموقرة، فيما حدث ضدي من المخرج المشكو في حقه الاستاذ محمد سامي.

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وتابع البيان: كنت كمنتمية للأسرة الفنية ومشاهدة بشكل عام، قد كتبت انتقاداً فنياً بحتاً على مواقع التواصل في أحد أعمال المخرج المشكو في حقه التي عرضت في رمضان الماضي.


وشرحت إيمي أنها ظنت بأن انتقادها لعمله لا يفسد للودّ قضية، قبل أن تفاجئ برد فعله عند اقترابها منه والتي تمثلت بالدفع القوي الذي نتج عنه أذية جسدية، إضافة لسيل من الشتائم والألفاظ النابية التي تعرض بها لشخصها ولذويها.


وأضافت: لذا فإني أرفع شكواي بهذه الواقعة وأنتظر من مجلس النقابة الموقر اتخاذ اللازم من التحقيقات التي توضح بجلاء حقيقة ما حدث ضدي، وإني على ثقة في نزاهة المجلس والسادة أعضاؤه في اتخاذ كل ما يحفظ حقوق المنتمين والعاملين في الفن المصري عامة وأسرة التمثيل خاصة مع خالص شكري وتقديري خالص تحياتي، مقدمته إيمي سالم.

 

المصدر - لها

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