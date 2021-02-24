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الأربعاء، 24-02-2021 08:49 م

فنانة مصرية تخضع لعملية جراحية دقيقة

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الوكيل الاخباري - تخضع الفنانة المصرية، شيري عادل، اليوم الأربعاء، لعملية جراحية دقيقة.

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وأفاد موقع "في الفن" المصري، بأن شيري عادل تخضع حاليا لعملية جراحية دقيقة، في إحدى مستشفيات القاهرة.


وأضاف أن الفنانة شيري لم تكشف أي تفاصيل خاصة بالجراحة التي تخضع لها حاليا.


يذكر أن شيري عادل تستعد للمشاركة في فيلم جديد باسم "باب السما"، وكانت قد قدمت مؤخرا حكاية "أمر شخصي" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا".

 

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