فنانة مصرية تعلن إصابتها بذات مرض حورية فرغلي

الوكيل الإخباري _ كشفت الإعلامية والفنانة المصرية ريهام سعيد عن تعرضها لنفس المرض الذي تعاني منه الفنانة حورية فرغلي، وتخضع إلى عملية جراحية داخل ولاية شيكاغو الأمريكية لعلاجه.



واشارت الى ان الفنانة حورية فرغلي تستحق الدعاء، واضافت :"أنا كنت أعاني من نفس المرض الذي تعانيه الفنانة حورية فرغلي، وكان من المفترض إني أنا أعمل نفس العملية دي، والفرق بيني وبين حورية، إن الدكتور قالي لازم تشيلي لمدة 6 شهور أنفك، أو هنفضي أذنك ونضغ غضاريف ونشوفها هتثبت ولا لا، والحمد لله الغضاريف ثبتت في أنفي".



كما اشارت الى ان غضاريف مناخيري غير ثابته، ومن أجل إجراء عملية كاملة للمناخير لابد من الاستئصال من الرئة ودي عملية صعبة وتكاليفها باهظة الثمن ولا يجريها الا دكتور واحد في الولايات المتحدة، ادعوا للفنانة حورية فرغلي من القلب” .

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معقبة: “أنا بقول ده عشان الناس الظالمة اللي بتقول انها عملية تجميل”.

المصدر : الإمارات نيوز







