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الأربعاء، 11-08-2021 04:19 م

فنانة مصرية شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا.. صور

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الوكيل الاخباري - أعلنت فنانة مصرية شهيرة اليوم الأربعاء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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وقالت الفنانة ألفت عمر عبر حسابها بموقع فيسبوك إنها تعاني من أعراض قاسية للغاية بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

 

وطالبت ألفت عمر جمهورها بالدعاء لها حتى الخروج من محنتها متابعة: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه كورونا قاسية جدا.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة ألفت عمر هو مسلسل زي القمر من تأليف شهيرة سلام وإخراج حسام علي ومن بطولة ليلي علوي جومانا مراد نهال عنبر سارة الشامي حنان سليمان.




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