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الأربعاء، 17-03-2021 12:12 م

فنانة مصرية شهيرة تعمل بائعةً في 'سوبر ماركت' وتثير الجدل.. صور

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الوكيل الاخباري - رغم أنها كانت في قمة عطائها الفني، فجأة اختفت الفنانة جيهان فاضل عن الساحة الفنية، ومن دون أن تعلن رسمياً اعتزالها الفن، وأثار ابتعادها عن الأضواء والشهرة منذ حوالي ستة أعوام تساؤلات الجمهور، وبخاصة بعد أن عاد اسم الفنانة جيهان فاضل للظهور مجددا وانتشار أنباء هجرتها إلى كندا.

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وتمر هذه الأيام ذكرى الاحتفال بعيد ميلادها الـ48، إلا أن هناك أخباراً انتشرت تفيد عملها داخل سوبر ماركت صغير في إحدى الولايات بكندا، كي تنفق على أبنائها الثلاثة أدهم وزياد وعالية بعد أن عملت قبلها في مطعم أكلات مصرية لبيع فول وطعمية، وكل هذا من أجل أبنائها.

 

الكاتب أيمن نور الدين، كشف عبر حسابه على "فيسبوك"، أن الفنانة جيهان فاضل تعمل في سوبر ماركت في كندا، مؤكداً أن جيهان فاضل ابتعدت عن الساحة الفنية منذ ستة أعوام منذ عرض آخر أعمالها "تحت السيطرة" بطولة نيللي كريم، وأرجع الكثيرون الأمر إلى قلة الأعمال المعروضة عليها، وجدير بالذكر أن جيهان فاضل قد عانت في حياتها المهنية بعد وفاة زوجها مصمم الأزياء عمرو حمدي، الذي رحل عام 2012 بأزمة قلبية.

جدير بالذكر أن اكتشاف جيهان فاضل كان على يد المخرج خيري بشارة خلال عروض المسرح بالجامعة وجاءت شهرتها لدى مشاركتها في فيلم "أيس كريم في جليم" مع عمرو دياب، ثم مسلسل "أرابيسك".


وقدمت خلال مشوارها الفني عدداً كبيراً من الأعمال الفنية الهامة، منها "حياة الجوهري" و"حلم الجنوبي" و"امرأة من زمن الحب" و"في إيد أمينة"، وشاركت في عدة أفلام منها "امرأة هزت عرش مصر" و"بيتزا بيتزا" و"أرض أرض" و"سهر الليالي" و"الفاجومي".




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