فنانة مصرية شهيرة تنجو من حادث سير مميت

الوكيل الإخباري _ تعرضت الفنانة المصرية هاجر الشرنوبي وعائلتها الى حادث سير مروع على الطريق الأوسطي ، نجت منه بإعجوبة .





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حيث انها نشرت صوراً لإطار السيارة الذي تعرض لتلف عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ، وارفقت الصور بتعليق قالت فيه : “الحمد لله لسة عايشين، الكوتش ضرب وإحنا ماشيين بسرعة على الطريق الأوسطي.. وبما إن الطريق لسة جديد ولا نور ولا شبكة نكلم حد ولا أي حاجة، قولنا خلاص كدة هنفضل هنا.. بس الحمد لله ربنا وقفلنا حد محترم ساعدنا.. شكراً جداً وآسفة صورت رقم العربية”.

لتنهال عليها التعليقات من متابعيها الذين تمنوا لها السلامة .







